Golf: il Texas Children’s Houston Open porta avanti la stagione del PGA Tour. Scheffler per ribadire il primato

Continua la stagione 2024 del PGA Tour, e lo fa in Texas. Va in scena a Houston il Texas Children’s Houston Open, torneo che negli ultimi tempi ha usato cambiare parecchie volte sponsor. In possesso di una storia che va avanti fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha visto tra i suoi vincitori plurimi Curtis Strange e Vijay Singh, gli unici a trionfare per tre volte.

Quest’anno i favori del pronostico spettano (anche) a Justin Thomas, che sta vivendo tutto sommato un buon periodo di forma, ma l’attenzione è rivolta anche a Sam Burns e Xander Schauffele. Meno alte le quotazioni di Peter Malnati, nonostante la grandissima sorpresa di cui è stato capace la scorsa settimana, in cui è tornato a vincere dopo otto anni e mezzo.

Se si deve però scegliere un nome sopra tutti, l’uomo è presto detto. Scottie Scheffler non ha bisogno di presentazioni, e anzi ha solo necessità di tenere una distanza sempre più elevata tra sé e il numero 2 del mondo occupato da Rory McIlroy. Il tutto in attesa di quel Masters per il quale questa è sostanzialmente l’ultima reale settimana disponibile.

Per quel che riguarda la copertura di Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+, questa sarà sostanzialmente integrale nelle finestre televisive concesse. Programmazione identica tra i canali tv e streaming: dalle 21:00 per i primi due giri, dalle 18:00 per il terzo e dalle 19:00 per il quarto.