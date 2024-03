Golf, Furr e Moore al comando del Texas Houston Open al termine del primo round

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana con il primo round del Texas Children’s Houston Open (montepremi 9,1 milioni di dollari). L’evento nato nel 1946 ritorna nel calendario primaverile dopo aver fatto parte per svariati anni dei tornei giocatisi in novembre. Al termine del primo round sono due i golfisti al comando.

Si tratta di Taylor Moore e Wilson Furr. La coppia di americani chiude la prima tornata con lo score di -6 (64 colpi) e vanta una lunghezza di margine sui connazionali Davis Riley, Joe Highsmith e Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Ranking è gia nella parte alta della classifica nel suo torneo di preparazione all’Augusta Masters e nella serata italiana proverà a prendere il comando delle operazioni sul percorso texano.

Percorso par 70 del Memorial Park Minicipal Golf Course di Houston (Texas, Stati Uniti) che offre una classifica cortissima dopo la prima tornata. Chiudono infatti la top ten con il punteggio di -4 in sesta posizione l’americano Beau Hossler, i canadesi Mackenzie Hughes ed Adam Svensson, l’inglese Aaron Rai e l’argentino Alejandro Tosti. -3 ed undicesima piazza infine per l’inglese Davis Skinns e per gli statunitensi Chris Gotterup, Patrick Rodgers, Tom Whitney, Akshay Bhatia e Max Greyserman.

Scorrendo la classifica troviamo in 35esima posizione Tony Finau. Il trentaquattrenne di Salt Lake City, vincitore della passata edizione, chiude il suo giro d’esordio con un tutto sommato buon -1 viste le strettissime maglie della classifica. Chi invece è già irrimediabilmente staccato dai migliori è lo scozzese Robert Macintyre, 124° con +4 in compagnia tra gli altri degli americani Chesson Hadley e Will Zalatoris. Stasera spazio al secondo round che ci porterà dritti verso il cut del venerdì.