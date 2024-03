Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli quarta a metà gara. Brezalieva giganteggia in Coppa del Mondo

Al Palaio Faliro di Atene è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. Ad aprire il programma nella capitale della Grecia è stata la prima parte del concorso generale individuale, dove l’Italia schiera la quotatissima Sofia Raffaeli. La Campionessa del Mondo 2022 e argento iridato in carica non è però risultata impeccabile tra cerchio e palla, chiudendo al quarto posto in classifica dopo la prima metà del giro completo.

La ribattezzata Formica Atomica ha totalizzato 32.250 al cerchio (16.8 il D Score, 7.65 per la parte artistica, 7.6 per l’esecuzione) e 33.050 alla palla (17.4 per le difficoltà, 8.25 di E Score, 8.25 di pannello A), per un complessivo riscontro di 65.300. La fuoriclasse marchigiana è in scia alla bulgara Elvira Krasnobaeva (65.550, 35.3+30.25), ma è già abbastanza distaccata dall’israeliana Daria Atamanov (66.450, 32.6 al cerchio e 33.850 alla palla, per la Campionessa d’Europa nel 2022). La bulgara Eva Brezalieva ha già preso il largo: totale di 66.900 con un superbo 34.000 al cerchio e un ottimo 32.900 alla palla.

Sofia Raffaeli, alla sua quinta gara stagionale dopo le tre tappe di Serie A e il bilaterale contro la Francia, deve probabilmente ancora trovare la forma dei giorni migliori e sta lavorando per farsi trovare pronta alle Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno precedute dagli Europei. L’azzurra, che si è comunque qualificata alle finali di specialità (prove non previste ai Giochi), tornerà in pedana domani per gli esercizi con clavette e nastro, cercando di salire sul podio. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle l’ungherese Fanni Pigniczki (64.950), l’israeliana Daniela Munits (64.700) e la polacca Liliana Lewinska (64.550). Soltanto dodicesima l’attesa bielorussa Alina Harnasko (62.550). Milena Baldassarri 31ma con il totale di 56.700 (30.000 al cerchio e 26.700 alla palla).