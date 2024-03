Ginnastica artistica, l’Italia sfida la Turchia: test importante con Macchini e Maresca al comando

L’Italia affronterà la Turchia in un incontro amichevole di ginnastica artistica. I Campioni d’Europa faranno visita alla compagine turca in quel di Antalya, proprio dove lo scorso anno i Moschettieri conquistarono il titolo continentale. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo, sarà un replay del confronto visto lo scorso settembre a Padova alla vigilia dei Mondiali di Anversa, dove la nostra Nazionale raggiunse la finale qualificandosi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato Lorenzo Bonicelli, Lay Giannini, Niccolò Vannucchi, Carlo Macchini e Salvatore Maresca. Occasione in azzurro per due specialisti come il marchigiano (alla sbarra) e il campano (agli anelli), dopo che entrambi si sono cimentati in due tappe di Coppa del Mondo tra Il Cairo e Baku. Entrambi stanno cercando di entrare nella squadra che prenderà parte ai Giochi, devono dimostare di avere a disposizione anche altri esercizi di rilievo oltre alle loro punte.

Occasione internazionale importante per Giannini, Bonicelli e Vannucchi. Non parteciperanno all’evento altre prime linee come Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Matteo Levantesi. Tra questi nomi si sceglierà verosimilmente il quintetto che prenderà parte alla rassegna a cinque cerchi.