F1, Sergio Perez: “Nel primo settore non sono andato bene, noi alla pari con la Ferrari”

Sergio Perez ha strappato la terza posizione in griglia nelle qualifiche del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Il messicano della Red Bull nello specifico ha segnato un gap di +0.359 rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, leader in 1:15.915.

Una prova positiva ma non eccezionale quella di Checo che, una volta arrivato al parco chiuso, ha ammesso che poteva trarre qualcosa in più dalle potenzialità della sua monoposto:

“C’era qualcosa che potevo tirare in più dalla macchina – ha detto Perez – Nel primo settore non sono andato bene come dovevo, ma sono soddisfatto di com’è andata. Vedendo il weekend credo ci sia stata una bella progressione. Domani potremmo lottare alla pari con le Ferrari. La posizione di partenza non è determinante, perché la gara sarà lunga”.

Perez ha dunque chiosato parlando della gara: “Abbiamo cambiato la nostra strategia per domani, vediamo chi sopravvive, soprattutto pensando al degrado“.