F1, Max Verstappen: “Non mi aspettavo la pole, abbiamo trovato le soluzioni”

Non era cominciato nel migliore dei modi questo fine-settimana a Melbourne (Australia), sede del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, per l’olandese Max Verstappen. Il leader della classifica generale era uscito di pista, danneggiando il fondo nella FP1 e perdendo tempo in vista della sessione di libere successiva. Il tutto in un contesto nel quale la Ferrari ha dimostrato di essere in palla.

Quando conta maggiormente, però, Max ha saputo fare la differenza ancora una volta, con una Q3 incredibile e mettendo insieme due giri ultimo dei quali a infrangere la barriera dell’1:16, precedendo di 0.270 uno stoico Carlos Sainz (Ferrari) e di 0.359 il compagno di squadra, Sergio Perez, deludente invece la prestazione dell’altro ferrarista Charles Leclerc che prenderà il via solo dalla quinta posizione.

“Sono sinceramente sorpreso da questo risultato. Il nostro week end non era cominciato nel migliore dei modi e avevamo fatto fatica a trovare la quadra per il giro veloce. L’abbiamo fatto e questo mi rende particolarmente orgoglioso, pensando soprattutto al feeling che ho avuto nella Q3“, ha raccontato l’olandese. “In vista della gara ho ottime sensazioni, dal momento che la RB20 con benzina nel serbatoio è sempre molto performante“.

E così, terza pole stagionale per l’alfiere di Milton Keynes e ci sono grandi possibilità per un nuovo trionfo per lui, tale da andare a rafforzare il suo ruolo di riferimento nel Circus. Nella conferenza stampa Max ha comunque ribadito di temere le Ferrari: “Sembrano particolarmente veloci e hanno trovato il bilanciamento prima di noi. Sarà una gara interessante, anche per l’impatto con queste gomme“.