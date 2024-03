F1, Carlos Sainz oltre il limite: “Non sono nella condizione perfetta, ma riesco a spingere forte”

Eroico Carlos Sainz! Dall’operazione all’appendicite che l’ha messo fuori dal GP dell’Arabia Saudita, fino alla prima fila conquistata nella qualifica del Gran Premio dell’Australia ad Albert Park, davanti a Sergio Perez e precedendo il compagno di scuderia Charles Leclerc.

Queste le parole dello spagnolo, arrivato a fare le interviste con il carrellino vista la stanchezza: “Sono state un paio di settimane davvero difficili. Un po’ di giorni passati a letto e il punto di domanda circa se ci sarei stato oppure no. Alla fine sono riuscito a venire in Australia e mi sono piazzato addirittura in prima fila, quasi non ci credevo. Sono davvero felice di poter gareggiare e competere con le Red Bull: ho fatto un gran giro”.

Sulle sensazioni in vista della gara di domani: “All’inizio c’era un po’ di ruggine ieri, ma ho ripreso piano piano il mio passo e la velocità, mi trovo davvero bene sulla macchina. Non sono davvero nella condizione perfetta quando sono alla guida, ma penso di potercela fare anche domani per la gara: è abbastanza scomodo, ma non ci sono troppi dolori, quindi cercherò di spingere“.