Curling: azzurre inarrestabili ai Mondiali! L’Italia piega anche la Scozia e vola nel round robin

Le azzurre non si fermano a Sydney, città del Canada (Nuova Scozia) che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2024 di curling femminile. Le azzurre infatti dopo aver battuto l’Estonia e la Svezia si sono imposte anche contro la Scozia con il largo risultato di 8-2, viaggiando a punteggio pieno nel round robin insieme alle padrone di casa e alla corazzata Svizzera.

Un match semplicemente perfetto quello messo sul piatto dalla squadra capitanata da Stefania Constantini che, in soli otto end, ha messo a referto una sfida cominciata con il freno a mano e cambiata dopo il quarto turno. Le prime a muovere il tabellino sono le scozzesi che, nell’end inaugurale, marcano un punto, salvo poi essere riprese prontamente dall’Italia in quello successivo. Dopo una terza ripresa terminata con un nulla di fatto le nostre ragazze danno il primo scossone nel quarto round, rubando una mano da due punti portando così il parziale sul 3-1.

La risposta delle avversarie è timida: a metà gara infatti la Scozia accorcia le distanze di una sola unità, subendo poi tutta la superiorità tricolore: se al sesto Constantini e Co. timbrano un solo sigillo, al settimo e all’ottavo rubano due mani consecutive, piazzando due pietre nella casa per end e chiudendo così i conti in anticipo.

Domani, alle ore 18:00, l’Italia affronterà gli Stati Uniti