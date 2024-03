Sci alpino, calendario ultime gare finali Coppa del Mondo Saalbach 2024: programma, orari, tv

Siamo arrivati alla fine, e inizia oggi l’ultima settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. A Saalbach, dopo aver tirato le somme per quel che riguarda le specialità tecniche, spazio alla velocità. Prove di discesa durante la settimana, per poi arrivare nel weekend a disputare venerdì i due superG; mentre finire sabato e domenica con la disciplina regina, quando verranno chiusi i battenti, incoronati tutti i vincitori e verrà dato appuntamento alle stagione 2024-2025, quella pre-olimpica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare veloci di Saalbach (Austria), valide per l’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SAALBACH

Mercoledì 20 marzo

Orario da definire Prima prova discesa femminile

Orario da definire Prima prova discesa maschile

Giovedì 21 marzo

Orario da definire Prima prova discesa femminile

Orario da definire Prima prova discesa maschile

Venerdì 22 marzo

Ore 10.00 SuperG femminile

Ore 11.30 SuperG maschile

Sabato 23 marzo

Ore 11.15 Discesa femminile

Domenica 24 marzo

Ore 11.15 Discesa maschile

COPPA DEL MONDO SAALBACH 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport