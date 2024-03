Calendario sci alpino: orari Are e Kranjska Gora. Programma 9-10 marzo, tv, streaming

Ultimo fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino alle porte, prima della grande conclusione con le finali di Saalbach. Per entrambi i settori un programma dedicato alle discipline tecniche: sabato ci sarà un gigante, seguito da una gara tra i pali stretti. Dopo la trasferta americana rientrano in Europa i maschi, con il classico appuntamento a Kranjska Gora (Slovenia). Le ragazze invece rimangono in Scandinavia, trasferendosi in Svezia, direzione Are.

Marco Odermatt farà 10 su 10 in stagione? Un’altra vittoria del fenomeno svizzero nel sabato sloveno sarebbe da cineteca, un altro passo verso record che sembravano irraggiungibili. Intanto con il successo si porterebbe a 14 in stagione, che sarebbe record assoluto per il settore maschile. L’avversario che più lo ha messo in difficoltà è stato il connazionale Loic Meillard, con il norvegese Alexander Steen Olsen troppo altalenante in quel di Aspen. L’Italia sogna in grande con un Luca De Aliprandini ritrovato e un Alex Vinatzer favoloso tra le porte larghe, e il podio non è utopia. In slalom invece Manuel Feller è ad un passo dall’aggiudicarsi la coppetta di specialità, con Linus Strasser che vuole tenere aperta la contesa fino all’ultimo. Sia sabato sia domenica si partirà alle 9.30 con la prima manche, mentre l’inversione dei 30 partirà alle 12.30.

La Sfera di Cristallo è praticamente nelle mani di Lara Gut-Behrami, ma il fine settimana svedese sarà quello del rientro in pista di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana, ai box dall’infortunio patito nella discesa di Cortina, è finalmente pronta a tornare, c’è grande curiosità per vedere se Shiffrin sarà competitiva come prima fin da subito. Potrebbe essere la gara che assegna anche la coppetta di specialità di gigante a Gut, la più costante in tutto l’arco della stagione. Gli orari, per entrambi i giorni, sono 10.30 prima manche, 13.30 seconda. L’Italia nel gigante può fare affidamento su una Federica Brignone in palla e una Marta Bassino ritrovata; mentre in slalom le ambizioni, come da qualche stagione a questa parte, non possono essere molto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Are (Svezia) e Kranjska Gora (Slovenia), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 9-10 MARZO

Sabato 9 marzo

Ore 9.30 Prima manche gigante maschile Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 10.30 Prima manche gigante femminile Are (Svezia)

Ore 12.30 Seconda manche gigante maschile Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile Are (Svezia)

Domenica 10 marzo

Ore 9.30 Prima manche slalom maschile Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile Are (Svezia)

Ore 12.30 Seconda manche slalom maschile Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Are (Svezia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.