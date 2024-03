Calendario Mondiale MotoGP 2024: le date dei 21 GP, programma, dove vederlo in tv e streaming

Si apre il l’edizione 2024 del Motomondiale. Anche quest’anno, la struttura prevede che la MotoGP abbia la Sprint (ovvero la gara-dimezzata) al sabato e il Gran Premio vero e proprio la domenica. Invece, per Moto2 e Moto3, ci sarà solo la corsa canonica alla domenica.

I weekend di gara programmati sono 21. Due di essi saranno in Italia. Dal 31 maggio al 2 giugno si farà tappa al Mugello, mentre dal 6 all’8 settembre si disputerà l’evento di Misano Adriatico. Il nostro è l’unico Paese assieme alla Spagna a poter vantare più di un GP nell’arco della stagione.

Tra i cambiamenti rispetto al 2023 si segnala il paventato ingresso del Kazakistan (la cui concretezza è però ancora da verificare) e il ritorno, questo certo, del Gran Premio di Aragona. Conclusione il 17 novembre a Valencia. Dunque, come seguire il Mondiale di MotoGP in TV?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà tutte le qualifiche e le Sprint in diretta, mentre i Gran Premi della domenica saranno proposti solo in differita. Faranno eccezione alcuni GP, ancora da ufficializzare, che andranno a loro volta in onda in diretta. Fra di essi, ci saranno di sicuro le due gare in Italia.

TV A PAGAMENTO – Il Motomondiale sarà trasmesso integralmente dal canale tematico Sky Sport MotoGP (208), sul quale saranno propoti anche svariati programmi di approfondimento. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire la medesima programmazione di Sky Sport MotoGP a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

STREAMING – Il Mondiale di MotoGP potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la medesima programmazione del canale digitale.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Mondiale di MotoGP, Moto2 e Moto3, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

MOTOGP – CALENDARIO MONDIALE 2024

1) GP QATAR – 10 marzo (Lusail)

2) GP PORTOGALLO – 24 marzo (Portimao)

3) GP AMERICHE – 14 aprile (Austin)

4) GP SPAGNA – 28 aprile (Jerez)

5) GP FRANCIA – 12 maggio (Le Mans)

6) GP CATALOGNA – 26 maggio (Barcellona)

7) GP ITALIA – 2 giugno (Mugello)

8) GP KAZAKISTAN – 16 giugno (Sokol)

9) TT ASSEN – 30 giugno (Assen)

10) GP GERMANIA – 7 luglio (Sachsenring)

11) GP GRAN BRETAGNA – 4 agosto (Silverstone)

12) GP AUSTRIA – 18 agosto (Spielberg)

13) GP ARAGON – 1 settembre (Alcañiz)

14) GP SAN MARINO – 8 settembre (Misano)

15) GP INDIA – 22 settembre (Greater Noida)

16) GP INDONESIA – 29 settembre (Mandalika)

17) GP GIAPPONE – 6 ottobre (Motegi)

18) GP AUSTRALIA – 20 ottobre (Phillip Island)

19) GP THAILANDIA – 27 ottobre (Buriram)

20) GP MALESIA – 3 novembre (Sepang)

21) GP VALENCIA – 17 novembre (Valencia)