Sport in tv oggi (venerdì 9 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

02.00 Speed skating, Mondiali junior ad Hachinohe City (Giappone): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Pallanuoto, Mondiali a Doha (Qatar): Montenegro vs Giappone (fase a gironi) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

07.30 Nuoto artistico, Mondiali a Doha (Qatar): duo misto libero – Preliminari – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

08.00 Tuffi, Mondiali a Doha (Qatar): trampolino 3 metri donne – Semifinale – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay3 e su Eurovision Sport.

08.30 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Kazakistan vs Ungheria (fase a gironi) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

09.00 Slittino, Coppa del Mondo/Nations Cup a Oberhof (Germania) – Diretta streaming su https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

09.00 Short track, Coppa del Mondo a Dresda (Germania): prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ISU.

10.00 Scherma, Grand Prix a Torino: fasi preliminari fioretto femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Tennis, WTA Abu Dhabh: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

10.00 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Romania vs Italia (fase a gironi) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Bakuriani (Georgia): qualificazioni skicross donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.20 Freestyle, Coppa del Mondo a Bakuriani (Georgia): qualificazioni skicross uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Tuffi, Mondiali a Doha: piattaforma maschile – Preliminari – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay3 e su Eurovision Sport.

10.32 Ciclismo, Tour of Antalya: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Australia vs Spagna (fase a gironi) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

11.50 Ciclismo femminile, UAE Tour: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Nuoto artistico, Mondiali a Doha: programma libero squadre – Finale – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

13.00 Tennis, WTA Club-Napoca: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Errani vs Pliskova 4° match e inizio programma alle 13.00)

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): mass start 10km uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Otepaa (Estonia): mass start 5km donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Sudafrica vs Croazia (fase a gironi) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

14.20 Ciclismo, Tour de la Provence: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Tennis, ATP Marsiglia: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaa (Estonia). HS97 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Serbia vs USA (fase a gironi) – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

16.00 Ciclismo, Tour Colombia: quarta tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

16.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaa (Estonia). HS97 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.30 Tuffi, Mondiali a Doha: trampolino tre metri donne – Finale – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

17.00 Tennis, ATP Cordoba: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.00 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Grecia vs Francia (fase a gironi) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17.20 Biathlon, Mondiali a Nove Mesto (Repubblica Ceca): 7.5km Sprint femminile – Diretta tv su RaiSport, Eurosport1 HD; RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sport.

18.30 Pallanuoto, Mondiali a Doha: Brasile vs Cina (fase a gironi) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazione halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

18.40 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Canmore (Canada): 10km tl donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Surf, Banzai Pipeline – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Rugby, Sei Nazioni U20: Irlanda vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino vs Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Catania vs Came Treviso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84 vs Verona – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Como vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Canmore (Canada): 10km tl uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay3.

20.45 Calcio, Serie A: Salernitana-Empoli – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Mantova vs Triestina – Diretta tv su Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Rimini vs Cesena – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Gubbio vs Pescara – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Sestri Levante vs Perugia – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: SPAL vs Recanatese – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pontedera vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pro Sesto vs Alessandria – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Cadice vs Betis – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Tennis, ATP Dallas: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

22.00 Golf, Phoenix Open: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, e su NOW.

22.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

23.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lake Placid (Stati Uniti): qualificazioni HS128 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

