LIVE Sci di fondo, Mass start TL Canmore 2024 in DIRETTA: gli azzurri cercano gloria in Canada

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove su 15 chilometri con partenza in linea a skating, valide per la tappa di Canmore di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-24.

Inizialmente erano in programma le 10 chilometri con partenza a intervalli, complici però disagi organizzativi si è dovuto virare su competizioni di più semplice svolgimento. Verranno infatti disputate mass start sull’anello da 3.75 chilometri, che verrà percorso un totale di 4 volte. La gara femminile avrà inizio alle 18.40 mentre quella maschile alle 20.45.

Anche causa assenze varie, l’Italia si presenta con velleità importanti tra gli uomini. Elia Barp vuole continuare il grande percorso di crescita che lo ha portato a centrare la prima top 10 della carriera proprio nel format analogo a quello odierno. Nella 20 chilometri TL di Goms (SUI), tracciato amico al Bel Paese, il veneto si è piazzato in settima posizione arrivando anche a sprintare per il podio. Miglior risultato in carriera dunque per Barp, che potrà ripetersi in Canada, visto che il campo di partecipazione testimonierà l’assenza di un parte del contingente norvegese. Questa scelta è stata ponderata in virtù della situazione economica non proprio florida del Paese scandinavo. Come sempre a skating in una partenza di massa, anche Federico Pellegrino potrà ambire alle posizioni di vertice. Per l’Italia presenti anche Simone Daprà e Francesco De Fabiani, quest’ultimo ancora in cerca del primo acuto stagionale. Vedremo se saranno al via gli ‘sprinter’ Simone Mocellini e Michael Hellweger.

Per quanto riguarda le donne, si apre con una gara tra le preferite di Jessie Diggins la tournèe nord-americana che per forza di cose sarà un trionfo in suo onore. La vincitrice del Tour de Ski e, a meno di malanni o tanto più malaugurati infortuni, della Sfera di Cristallo torna a gareggiare nel suo Continente con una gara in cui è la netta favorita. A skating ha dimostrato durante tutta la stagione di non avere avversarie, vedremo se una svedese (Karlsson o Andersson) riuscirà a rovinare la festa all’atleta di Minneapolis, dove si gareggerà il prossimo weekend. Per l’Italia ambizioni da top 30 per Francesca Franchi, da top 20 per Caterina Ganz. Presente in Canada anche Nicole Monsorno, che gareggerà sicuramente nella sprint di sabato 10.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della Mass start femminile (18.40) e maschile (20.45) da Canmore (CAN).