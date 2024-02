LIVE Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA: Settebello per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2024, sfida decisiva per il Settebello.

Dopo un intenso scontro ai rigori perso contro l’Ungheria, l’Italia si appresta a sfidare la Romania in un match cruciale. La partita si presenta come un punto di svolta per il Settebello, con obiettivi che vanno oltre la semplice vittoria: in palio ci sono la qualificazione olimpica e la conferma del valore di una squadra che ha già dimostrato di poter competere al massimo livello.

Match: Italia-Romania

Evento: Mondiali pallanuoto 2024

Data: 09/02/2024

Ore: 10.00.

Dove vederla: Eurovision

I convocati. Atleti: Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia (RN Savona). Commissario tecnico: Sandro Campagna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 10:00 circa. Buon divertimento!