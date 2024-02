LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: le azzurre si giocano le Olimpiadi nel libero a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare dei Mondiali 2024 del nuoto artistico a Doha (Qatar). Nell’Aspire Dome sarà un day-9 molto importante per andare a definire non solo il quadro di chi vincerà le medaglie iridate, ma anche delle compagini che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi.

Si comincerà alle 07.30 italiane con i preliminari del duo misto nell routine free. Il programma del libero non vedrà l’Italia ai nastri di partenza. Patrizia Giallombardo, come è noto, ha puntato su una coppia sperimentale, formata da Giorgio Minisini e Susanna Pedotti, iscritta solo però nel tecnico. Niente Bel Paese, quindi, a contendersi le medaglie.

Alle 12.00 poi la Finale del programma libero delle squadre e qui servirà la massima attenzione. L’Italia, infatti, cercherà un piazzamento nella top-5 per assicurarsi il pass a Cinque Cerchi e di riflesso staccare il biglietto a Cinque Cerchi nel duo. Sono già qualificati Australia per l’Oceania, Messico per l’America, Cina per l’Asia, Egitto per l’Africa e Francia (paese ospitante) per l’Europa, più Stati Uniti, Giappone, Austria, Nuova Zelanda e Sudafrica (questi ultimi due da confermare) provenienti dai campionati continentali. Si qualificano i 5 doppi delle relative squadre più tre doppi decisi dal ranking finale di Doha, tra quelli non già qualificati.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare dei Mondiali 2024 del nuoto artistico a Doha (Qatar): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 07.30 italiane con i preliminari del doppio misto libero, mentre alle 12.00 inizierà la Finale del programma libero delle squadre. Buon divertimento!