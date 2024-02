LIVE Biathlon, Sprint femminile Mondiali 2024 in DIRETTA: francesi favorite, Lisa Vittozzi le sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5km sprint femminile dei Mondiali 2024 di biathlon: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, la seconda gara della rassegna iridata scatterà alle ore 17.20.

L’Italia sarà rappresentata da quattro azzurre: nel primo gruppo presenti Dorothea Wierer col pettorale 16 e Lisa Vittozzi col 23, nel secondo gruppo al via Michela Carrara col 35, ed infine nel terzo gruppo scatterà Samuela Comola col 62.

Nella stagione di Coppa del Mondo la migliore nel format è la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che partirà col pettorale giallorosso, essendo anche leader della classifica generale. La gara però non conterà per la classifica di Coppa del Mondo, se non per la graduatoria per Nazioni.

oggi, venerdì 9 febbraio, la gara inizierà alle ore 17.20