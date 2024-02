LIVE Virtus Bologna-Monaco, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: scontro diretto per il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Monaco, match valido per la ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Alla “Segafredo Arena” va in scena una sfida di alta classifica.

Reduce da due vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega la Segafredo Bologna di coach Luca Banchi riceve la visita della squadra del Principato per cercare di proseguire la fin qui ottima corsa europea di cui la compagine emiliana è stata protagonista. 16-9 il record della Virtus in Europa, con Bologna che occupa attualmente il terzo posto della classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona.

Il Monaco di coach Sasa Obradovic arriverà in Italia in un momento di ottima forma. La formazione monegasca è infatti reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive in Eurolega, tra le quali spicca quella del 19 gennaio quando al “Salle Gaston Médecin” Mike James e compagni hanno regolato con un roboante 98-74 il Real Madrid, infliggendo agli spagnoli una tra le uniche tre sconfitte sino a qui rimediate dalla capolista.

