LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: trasferta complicata per gli azzurrini

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la seconda giornata del Sei Nazioni under 20 2024 tra Irlanda ed Italia. Gli azzurrini fanno visita agli irlandesi in una trasferta complicata dopo la battuta d’arresto dell’esordio. Nella passata edizione, vinta dall’Irlanda con un percorso netto, l’Italia riuscì ad ottenere il bonus offensivo nella sfida persa per 27-44 in quel di Monigo. Questa sera sarà ancor più dura per la squadra di Massimo Brunello, che calcherà il terreno del Virgin Media Park di Cork.

Ad una settimana dalla sconfitta casalinga patita dall’Inghilterra, gli azzurri provano ad aumentare i giri del motore al cospetto dei due volte campioni in carica. Nonostante il pesante KO interno il CT Brunello ha deciso di confermare quasi tutto il XV di Treviso, con l’eccezione degli avanti. Zucconi sarà titolare come flanker, con Gritti che di conseguenza scala in seconda linea. Fiducia verso i suoi uomini dunque da parte del selezionatore italiano, che è consapevole che gli azzurrini possono dare molto di più rispetto alla gara d’esordio.

LE FORMAZIONI

IRLANDA: 15 Ben O’Connor, 14 Finn Treacy, 13 Wilhelm de Klerk, 12 Hugh Gavin, 11 Hugo McLaughlin, 10 Jack Murphy, 9 Oliver Coffey, 8 Luke Murphy, 7 Bryn Ward, 6 Joe Hopes, 5 Evan O’Connell ©, 4 Alan Spicer, 3 Jacob Boyd, 2 Stephen Smyth, 1 Alex Usanov. A disposizione: 16 Danny Sheahan, 17 Ben Howard, 18 Patreece Bell, 19 Billy Corrigan, 20 Sean Edogbo, 21 Tadhg Brophy, 22 Sean Naughton, 23 Ethan Graham.

ITALIA: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Federico Zanandrea, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Martino Pucciariello, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi ©, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, 5 Piero Gritti, 4 Tommaso Redondi, 3 Marcos Gallorini, 2 Nicholas Gasperini, 1 Federico Pisani. A disposizione: 16 Valerio Siciliano, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Davide Ascari, 19 Giacomo Milano, 20 Olmo D’Alessandro, 21 Mattia Jimenez, 22 Ferdinando Fusari, 23 Patrick De Villiers.

La sfida della seconda giornata del Sei Nazioni under 20 2024 tra Irlanda ed Italia inizierà alle 20.15. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky, ed in streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LaPresse