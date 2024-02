Sport in tv oggi (venerdì 23 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 23 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla grande atletica con i due meeting a Madrid e Berlino con gli azzurri protagonisti: in Spagna Fabbri, Weir e Simonelli vorranno mettersi in evidenza e in Germania spetterà a Dosso e a Iapichino tenere alto il vessillo italico.

Godremo anche dell’ultimo giorno di test di F1 in Bahrain e della quinta tappa della UAE Tour di ciclismo, senza dimenticare i tanti tornei di tennis in programma, tra cui quello di Dubai dove Jasmine Paolini è in semifinale e desiderosa di continuare la propria avventura.

Guarda l’UAE Tour 2024 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 23 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 23 febbraio

08.00 F1, Test a Sakhir (Bahrain): terza giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Slittino, Coppa del Mondo/Nations Cup a Sigulda (Lettonia) – Diretta streaming sul canale Youtube FIL Luge.

09.20 Ciclismo, UAE Tour: quinta tappa – Diretta tv dalle 11.45 su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.30 Biathlon, Mondiali giovanili a Otepaa (Estonia): staffetta mista Youth – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

10.00 Short track, Coppa del Mondo junior a Danzica (Polonia): seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Skeleton, Mondiali a Winterberg (Germania): terza e quarta manche gara femminile – Diretta streaming su IBSF.com e canale YouTube IBSF.

13.00 Biathlon, Mondiali giovanili a Otepaa (Estonia): staffetta mista Juniors – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.25 Ciclismo, O Gran Camiño: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su eurosport.it, Discovery+.

13.30 Tennis, ATP Doha: semifinali singolare e doppio – Diretta tv su Sky Sport Max (203), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego/Musetti vs Mies/Smith 1° match e inizio programma alle 13.30 italiane)

13.54 Snooker, The Players Championship: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Golf, Hassan II Trophy: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.00 Tennis, WTA Dubai (Emirati Arabi): semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

(Paolini vs Cirstea 1° match e inizio alle 14.00 italiane)

16.00 Skeleton, Mondiali a Winterberg (Germania): terza e quarta manche gara maschile – Diretta streaming su IBSF.com e canale YouTube IBSF.

16.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Oberstdorf (Germania): HS235 Team uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.45 Atletica, World Indoor Tour a Berlino (Germania) – Diretta streaming su rbb24.de.

19.00 Atletica, World Indoor Tour a Madrid (Spagna) – Diretta tv dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Tennis, ATP Rio de Janeiro: quarti di finale singolare e semifinali doppio – Diretta tv dalle 21.30 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Vavassori/Bolelli vs Barrientos/Matos 2° match e inizio programma alle 20.00 italiane)

20.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino-Italservice Pesaro – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Genzano-Feldi Eboli – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84-Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Sala Consilina-Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Serie B: Cosenza-Sampdoria – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayer Leverkusen-Mainz – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Verona – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Giana Erminio-Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pontedera-Torres – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: SPAL-Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Rugby, Sei Nazioni U20: Francia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, LaLiga spagnola: Real Sociedad-Villareal – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Golf, Mexico Open: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

03.00 Tennis, ATP Los Cabos: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 23 febbraio

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 4a Puntata 2024 con Luca Damonte: attaccante mancino Ferencvaros ed Elena Gigli: preparatore dei portieri e team manager italia donne. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

21:00 Run2u con Antonio La Torre: Direttore Tecnico-Scientifico squadre assolute Fidal e Professore Associato Scuola di Scienze Motorie – Università Statale Milano. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv