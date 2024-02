LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, sfida amichevole e partita di debutto nel nuovo anno per la nazionale di calcio femminile. Dopo una seconda parte di 2023 in cui si è ritrovato entusiasmo, anche grazie alla rivoluzione Andrea Soncin, è tempo di conferme. Le azzurre vanno alla ricerca del debutto vincente, in una partita che sarà celata da grande emozione.

L’Italia femminile, dopo la disastrosa esperienza Mondiale, ha deciso di ripartire con un foglio bianco, con un progetto totalmente nuovo affidando la panchina a Soncin, che fino a quel momento non aveva esperienza tra le ragazze. La scommessa, per quel che si è potuto vedere, è stata vinta. Il girone di Nations League è stato praticamente un successo, in un gruppo infernale non si è retrocessi e ci si è tolti lo sfizio di battere la Spagna campione iridata in carica. Ora si riparte, e l’obiettivo di quest’anno è senza dubbio la qualificazione all’Europeo del 2025. Si riparte da due amichevoli, la prima sarà contro l’Irlanda.

Partita particolare ed emozionante perché Sara Gama, capitano e simbolo del calcio femminile in Italia, giocherà la sua ultima partita in nazionale. Diciotto anni e 139 presenza per la giocatrice in forza alla Juventus, che oltre alle sue sfide sul campo si è battuta anche fuori. Gama è la quarta giocatrice italiana per presenze, e può vantare la partecipazione a quattro Europei e un Mondiale. Stasera ci sarà il doveroso omaggio per lei, e il modo migliore per salutarla è comunque quello di vincere. L’avversaria è l’Irlanda, una formazione in crescita esponenziale e in salute, che nell’ultima Nations League ha ottenuto la promozione in Lega A a suon di vittorie. I precedenti sorridono all’Italia, sei successi ed un pareggio, quest’ultimo datato 2016. Sfida però assolutamente da non sottovalutare, con le irlandesi che saranno capaci di creare più di qualche grattacapo.

Partita: Italia-Irlanda

Evento: Amichevole, ‘Viola Park’ di Bagno a Ripoli – Firenze

Data: 23/02/2024

Ore: 18.15

Dove vederla: RaiDue HD e Rai Play

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, debutto stagionale in un’amichevole di rango per la nazionale italiana di calcio femminile. Partita d’addio alla maglia azzurra per Sara Gama, con Andrea Soncin che vuole iniziare bene il 2024. Si parte alle 18.15, buon divertimento e buon calcio a tutti!