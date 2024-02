LIVE Paolini-Cirstea, WTA Dubai 2024 in DIRETTA: una semifinale per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match con il palio la finale del WTA 1000 di Dubai tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea.

Eccoci dunque al penultimo atto, che vede di fronte due giocatrici difficilmente pronosticabili a inizio torneo. La parte bassa del torneo era presidiata infatti dalla numero 2 del mondo Aryna Sabalenka e dalla numero 4, Elena Rybakina. Dopo che quest’ultima ha alzato bandiera bianca, nella giornata di ieri, per un problema gastrointestinale e la bielorussa è stata battuta da Donna Vekic al 2° turno, l’azzurra e la rumena sono state brave ad approfittarne.

Questo match nasconde risvolti interessanti per il ranking WTA, poiché Cirstea e Paolini si trovano al momento rispettivamente in 21ª e 22ª posizione. Per chi vince, c’è una 16ª posizione, con la possibilità di giungere sino a numero 14 imponendosi in finale contro chi arriverà tra Gauff e Swiatek.

Jasmine arriva alla prima semifinale della carriera in un WTA 1000 forte del nuovo best ranking (quantomeno di numero 22), e di un percorso a dir poco trionfale. Ha battuto infatti, una dopo l’altra, Haddad Maia (11), Fernandez (33) e Sakkari (7). Cirstea è reduce da un match di quarti di finale a dir poco rocambolesco visto che, sotto 6-2 5-1 contro la ceca Marketa Vondrousova (7), ha avuto modo di annullare 4 match point e di ribaltare le sorti della contesa per 2-6, 7-6, 6-3. La rumena avrà quindi un piccolo “svantaggio”, anche se ha comunque avuto 24 ore di riposo prima della semifinale.

Ci sono due precedenti tra le due, entrambi vinti da Paolini, che possono comunque giocare un importante ruolo. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Paolini e Cirstea, con il palio la finale, a partire dalle ore 14.00!