LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Fabbri, Weir e Simonelli

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del meeting di Madrid (Spagna), evento valevole per il World Indoor Tour Gold 2024. Parterre di assoluto rispetto quello presente nella capitale spagnola per l'ultimo appuntamento di preparazione per quanto riguarda il circuito dell'atletica mondiale al chiuso prima dei Mondiali previsti nella settimana che verrà.

L’Italia cala assi pesanti in campo maschile. Saranno impegnati nella capitale iberica Leonardo Fabbri e Zane Weir, i quali proveranno a cercare il successo di tappa nel getto del peso. Presente anche Lorenzo Simonelli nei 60 metri ostacoli: il giovane azzurro, affiancato da Hassane Fofana, tenterà di limare il record italiano fatto segnare nei giorni scorsi. Per i colori del Bel Paese, sarà al via anche Catalin Tecuceanu negli 800 metri.

Nutrita la presenza italiana anche tra le ragazze. Sugli 800 metri saranno due le azzurre in gara, Eloisa Coiro ed Elena Bellò. Ancor più folto lo schieramento azzurri nei 1500 metri, dove sono tre le italiane iscritte alla gara Giulia Aprile, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli. Da tenere d’occhio la prova della bahamense Devynne Charlton, detentrice del mondo dei 60 metri ostacoli, e quella dell’australiana Eleanor Patterson nel salto in alto.

Il meeting di Madrid (Spagna), evento valevole per il World Indoor Tour Gold 2024, il cui via è programmato alle 19.00 con l'inizio del salto triplo maschile.