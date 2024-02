LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: gli azzurrini cercano il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terza giornata del Sei Nazioni under 20 2024 tra Francia ed Italia. Gli azzurri cercano il colpaccio in trasferta dopo aver sfiorato l’impresa due settimane fa nella trasferta irlandese. Segnali di crescita importanti per la squadra del CT Brunello dopo l’avvio sottotono all’esordio contro l’Inghilterra. Drop di inizio partita alle 21.00 in quel di Beziers per il terzo appuntamento degli azzurrini al cospetto della terza forza del torneo.

Italia che fa visita ai galletti mantenendo lo scheletro della formazione che è andata ad un passo dal prestigioso scalpo a Cork. Gritti confermato seconda linea con al fianco la new entry Mirenzi. In mediana spazio nuovamente a Casilio e Pucciariello, mentre sugli esterni confermato Elettri e soprattutto Scalabrin, migliore in campo nel match con l’Irlanda. Due nuovi ingressi in panchina, con Midena ed Imberti che sostituiscono D’Alessandro e Fusari.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

14 SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

13 ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby)

12 BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan)

11 ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta)

10 PUCCIARELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby)

9 CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

8 BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby) – CAP

7 BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

6 ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prati Sesto)

5 GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne)

4 MIRENZI Samuele (2004, VII Rugby Torino)

3 GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby)

2 SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze)

1 PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

A disposizione:

16 GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

17 PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

18 ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

19 MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina)

20 MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

21 JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

22 IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

23 DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC)

La sfida tra Francia ed Italia valevole per la terza giornata del Sei Nazioni under 20 2024 inizierà alle 21.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LaPresse