LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Bagnis si gioca la medaglia!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche dei Mondiali di skeleton. A Winterberg (Germania) si infiamma la lotta al podio con Amedeo Bagnis che ripartirà dall’ottima quarta posizione colta nella prima metà di gara. Davanti a tutti il padrone di casa Christopher Grotheer, ma il teutonico dovrà continuare ad inanellare prestazioni di livello vista la vicinanza della concorrenza.

A soli 4 centesimi figura infatti il britannico Matt Weston, seguito a 73 centesimi dal leader dal cinese Zheng Yin. Quarto, come detto, Amedeo Bagnis, distanziato di appena 5 centesimi dalla terza posizione utile a salire sul podio iridato. Fino alla nona posizione occupata dall’altro cinese Wenhao Chen è tutto ancora possibile. L’asiatico paga infatti soltanto un secondo esatto da Grotheer e potrà ambire anch’egli alla terza moneta.

In casa Italia aspira a scalare posizioni Mattia Gaspari. L’azzurro insidia la top ten dalla sua 14esima posizione e questo pomeriggio cercherà di intromettersi tra i primi 10 della kermesse intercontinentale. Sembra dunque lotta a due tra Grotheer e Weston per la medaglia d’oro, ma dalla terza piazza sarà piena bagarre da seguire tutta d’un fiato con non poche speranze tricolori.

La terza manche dei Mondiali 2024 di skeleton inizierà alle 16.00. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre in streaming sarà possibile seguire l’evento sul canale Youtube IBSF. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta run per run dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LaPresse