LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: ultima sessione prima del Mondiale. Ferrari ad un bivio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca seconda giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza e ultima giornata dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali della Formula Uno sul circuito di Sakhir in vista del round inaugurale del Mondiale 2024. Un day-3 che potrebbe fornire finalmente qualche indicazione in più sui possibili valori in campo che vedremo almeno in occasione del primo Gran Premio dell’anno sulla stessa pista.

Al momento Red Bull continua a ricoprire il ruolo di punto di riferimento tecnico della griglia, soprattutto tra le mani del tre volte campione iridato Max Verstappen, anche se ieri la Ferrari ha sicuramente ben figurato raccogliendo dei dati incoraggianti sulla guidabilità della nuova SF-24. Carlos Sainz ha effettuato una simulazione di gara davvero molto positiva a livello di velocità e costanza, evidenziando un netto passo avanti della macchina sulla gestione delle gomme.

Il gruppo dei primi inseguitori della Red Bull è composto anche da Mercedes e McLaren, che hanno piazzato alcuni lampi sin qui in Bahrein senza però andare eccessivamente alla ricerca della prestazione pura. Qualche punto interrogativo in più forse sull’Aston Martin, in attesa di vedere in azione quest’oggi Fernando Alonso sul giro secco e soprattutto nei long-run.

La sessione mattutina del day-3 andrà in scena dalle ore 8.00 alle 12.00, mentre a seguire ci sarà una pausa di 60 minuti. Si ripartirà alle 13.00 per le ultime 4 ore dei test, con la bandiera a scacchi che verrà sventolata alle ore 17.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!