LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: altra volata in vista. Merlier uomo da battere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa dell’UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain.

Altro giro e altra potenziale volata, nella tappa più lunga della rassegna. Una sola asperità lungo tutto il percorso, dopo soli 30 km: la salita di Al Mihtirqah. Un totale di 7,2 km al 2,5% di pendenza media. Sicuramente ci sarà qualche attacco e poi dei tentativi di ventaglio, ma l’arrivo a gruppo compatto sembra inevitabile.

Favorito, anche oggi, Tim Merlier (Soudal-QuickStep) dopo le due vittorie messe a referto, ma attenzione anche a Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Sam Welsford (BORA – hansgrohe) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck).

Non dovrebbe avere problemi nel conservare la leadership in classifica generale Jay Vine (UAE Emirates). Appuntamento dalle 9.15 per non perdervi davvero nulla della tappa odierna.