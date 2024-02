Sport in tv oggi (venerdì 16 febbraio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 16 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di nuoto e di pallanuoto a Doha: il Setterosa affronterà il Canada nella finale per il settimo posto, serve vincere per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Avanzano i tornei di tennis della settimana tra Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach, Doha e continuano i Mondiali di beach soccer. Spazio agli Europei di lotta e di sollevamento pesi.

Abbuffata di sport invernali tra la discesa libera femminile a Crans Montana, i Mondiali di speed skating, la Coppa del Mondo di short track, skeleton e salto con gli sci. Da seguire la Coppa Italia di basket femminile e il ricco menu di calcio, oltre alle varie corse di ciclismo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 16 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 16 febbraio

03.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Calgary (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

07.30 NUOTO (Mondiali) – Batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

08.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Sapporo, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, finale per il settimo posto/spareggio per le Olimpiadi) – Italia-Canada (diretta streaming su Rai Play 3)

09.00 RALLY – Rally di Svezia, sette prove speciali (diretta streaming su Rally Tv)

09.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Gdansk (diretta streaming sul canale YouTube dell’ISU)

09.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Nations Cup a Oberhof (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Qualificazioni maschili/femminili a Il Cairo (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, finale per il bronzo) – Spagna-Grecia (diretta streaming su Rai Play 3)

09.30 LOTTA (Europei) – Stile libero, qualificazioni: 57 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg. Lotta femminile, ripescaggi: 53 kg, 57 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg (diretta streaming su UWW)

10.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

10.00 VELA – Europei ILCA, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Crans Montana (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 TENNIS – ATP 500 Rotterdam, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei dellas settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Raonic (secondo match dalle ore 19.30)

12.00 CICLISMO – Classic Var (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.20; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

12.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera maschile a Kvitfjell (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.15 CICLISMO FEMMINILE – Volta Valenciana, terza tappa: Alicante-Xorret de Catì (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Colombia-Giappone (diretta streaming su Fifa+)

12.45 SNOOKER – Welsh Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 CICLISMO – Volta ao Algarve, terza tappa: Vila Real de Santo Antonio-Tavira (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.15; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.50; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.15)

13.10 CICLISMO – Vuelta a Andalucia, terza tappa (diventata prima): croometro individuale Alcaudete-Alcaudete (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.15; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.15)

14.00 JUDO – Grand Slam a Baku, Final Block (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

14.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Portogallo-Messico (diretta streaming su Fifa+)

14.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Genesis Invitational, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 TENNIS – WTA 1000 Doha, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 19.00, in alternanza con gli altri tornei dellas settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, finale per l’oro) – USA-Ungheria (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.45 LOTTA (Europei) – Stile libero, semifinali: 57 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW)

16.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 71 kg femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Senegal-Bielorussia (diretta streaming su Fifa+)

16.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 NUOTO (Mondiali) – Semifinali e finali (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

17.00 BASKET FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Venezia-San Giovanni (diretta streaming su DAZN, LBF)

17.00 LOTTA (Europei) – Lotta femminile, finali: 53 kg, 57 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg (diretta streaming su UWW)

17.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei dellas settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.30 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei dellas settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Vavassori-Alcaraz (terzo match dalle ore 17.30 e non prima delle 22.30)

18.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Brasile-Oman (diretta streaming su Fifa+)

19.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Lecce (diretta streaming su DAZN)

19.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 81 kg maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

19.15 BASKET FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Schio-Ragusa (diretta streaming su DAZN, LBF)

19.45 SNOOKER – Welsh Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 CALCIO (Serie B) – PSV Eindhoven-Heracles (diretta streaming su Mola Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Colonia-Werder Brema (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Italservice Pesaro-Catania, Napoli-Avellino (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Seconda giornata a Calgary (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Getafe (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Nizza (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – West Bromwich-Southampton (diretta streaming su DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

09:00 TennisMania con Guido Monaco – Rotterdam Open. conduce: Dario Puppo. su sport2u.tv

16:45 Swim2u Speciale Mondiali Doha 2024. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

21:00 Run2u con Massimo Stano (atleta) e Sergio Baldo (coordinatore centro nazionale fiamme oro polizia di stato sett. atletica leggera). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni. su sport2u.tv

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Aleksandra Cotti: allenatore Rari Nantes Florentia. Conduce: Andrea Addezio. su sport2u.tv

