LIVE Vuelta a Andalucia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia con due giorni di ritardo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a Andalucia 2024: la corsa a tappe spagnola, giunta alla 70a edizione, finalmente parte con due giorni di ritardo.

Si tratta infatti della prima tappa e non della terza come previsto: le prime due frazioni sono state annullate per questioni di sicurezza, visto che le forze dell’ordine non sarebbero presenti in numero conforme perché impegnate a gestire le proteste degli agricoltori di questi giorni nel Paese.

Programma che è stato quindi completamente rivoluzionato: oggi ci sarà una cronometro di appena cinque chilometri sulle strade di Alcaudete, sabato sono previsti 100 km con l’arrivo a Lucena (2000 metri di dislivello, con lo strappo verso il Santuario de Nuestra Señora de Araceli), domenica è previsto invece il regolare svolgimento della tappa originariamente in programma. Chissà che Juan Ayuso non possa prendersi la leadership già in questa frazione.

