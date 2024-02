LIVE Italia-Canada, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: spareggio da dentro o fuori per le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Italia-Canada

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Canada, valida per la finale per il settimo posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: il Setterosa sfiderà per l’ultimo pass olimpico a disposizione le nordamericane alle ore 08.00 italiane.

In palio oggi tra azzurre e canadesi, infatti, c’è la seconda carta per i Giochi di Parigi: la prima è andata all’Ungheria, mentre il Setterosa e le nordamericane sono ancora alla ricerca della qualificazione olimpica. Sarà una partita da dentro o fuori: chi vince va ai Giochi, chi perde guarda le Olimpiadi da casa.

Le due compagini si sono già sfidate in questa manifestazione nella prima fase a gironi: nella terza ed ultima giornata del Gruppo D ad imporsi fu il Setterosa per 12-8 e le azzurre si qualificarono direttamente ai quarti, spedendo agli ottavi le canadesi. Oggi, però, la partita avrà un peso specifico altissimo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia e Canada, valida per la finale per il settimo posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: oggi, venerdì 16 febbraio, il match inizierà alle ore 08.00 italiane, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 07.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!