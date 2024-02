LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Oscar Reyes va a caccia del titolo nei -81 kg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale A della categoria maschile -81 kg, prova valevole per gli Europei 2024 di sollevamento pesi in programma a Sofia (Bulgaria). L’Italia si presenta ai nastri di partenza di questa gara con uno degli atleti di punta del movimento azzurro. Per i colori del Bel Paese ci sarà in pedana Oscar Reyes Martinez, il principale favorito della prova odierna.

Reyes Martinez andrà alla caccia del secondo oro continentale, dopo essersi già messo al collo il metallo più pregiato in occasione degli ultimi Mondiali andati in scena a Bogotà nell’anno passato. Il pesista nativo di Cuba è iscritto alla gara con la misura d’entrata più alta (355 kg), cinque chilogrammi in più dell’armeno Rakik Harutyunan, forse l’unico a poter mettere in discussione la vittoria del classe 1996, già vincitore a Yerevan della competizione continentale nel 2023.

In chiave olimpica, Reyes Martinez non potrà dire la sua. Infatti, i -81 kg non sono una categoria che sarà presente nel programma a cinque cerchi che vedremo a Parigi, perciò il 27enne azzurro non prenderà parte alle prossime Olimpiadi. Quella di oggi sarà comunque un’occasione importante per Reyes Martinez, il quale potrà mettere in mostra tutte le proprie qualità per andare alla caccia di un altro titolo internazionale che confermerebbe l’evoluzione e la progressione di quest’atleta nelle ultime stagioni.

il cui via è programmato alle ore 19.00.