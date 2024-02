LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia insegue una medaglia nel team-pursuit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di speed skating 2024. Sull’anello del ghiaccio di Calgary (Canada) l’Italia andrà a caccia di conferme dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo.

Quattro le gare in programma sul ghiaccio canadese nella serata di venerdì, che scatterà a partire dalle 20.30 italiane (le 13.30) con il team-pursuit donne al quale seguirà l’omonima gara al maschile mentre successivamente sarà la volta dei 500 metri donne e uomini. Sarà sul team-pursuit uomini che l’Italia potrà giocare le proprie fiche più importanti per la conquista di una medaglia.

Nell’inseguimento gli azzurri sono reduci dalla conquista dell’argento continentale, ottenuto alle spalle di una Norvegia in grado di stabilire il primato del mondo (poi battuto dagli Usa) in quella circostanza. Ghiotto, Giovannini e Malfatti formano un terzetto affiatato in grado di ottenere già ottimi risultati a livello internazionale e che può dirsi candidato per il podio sebbene le insidie, su tutti i Paesi Bassi, di certo non mancheranno.

