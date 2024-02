LIVE Sinner-Raonic, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: occhio al servizio devastante del redivivo canadese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Milos Raonic, partita valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024. Il tennista azzurro è chiamato ad una sfida tutt’altro che semplice contro il redivivo canadese, che per la seconda volta negli ultimi tre anni è riuscito a vincere due partite consecutive a livello ATP.

In questo torneo Sinner ha esordito contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, battendolo con un duplice 6-3. Anche i tre set giocati ieri contro Gael Monfils sono terminati in nove game esatti: l’azzurro ha vinto infatti con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. In entrambe le partite l’italiano non ha giocato il proprio miglior tennis, riuscendo però ad alzare il ritmo nel momento del bisogno.

Milos Raonic si è iscritto a questo torneo grazie al ranking protetto. Il canadese, scivolato alla posizione numero 309 del ranking mondiale, è tornato a vincere due partite consecutive, evento che gli mancava dal Master 1000 di Toronto dello scorso anno. A Rotterdam Raonic ha sconfitto al primo turno Jesper De Jong, 7-6, 6-4, per poi superare il kazako Alexander Bublik con un duplice 6-4. Il canadese non è ancora al 100% fisicamente, ma ha ritrovato grande smalto nei colpi di inizio gioco, in particolar modo nel servizio, suo marchio di fabbrica.

Quello odierno sarà il primo incontro ufficiale tra Jannik Sinner e Milos Raonic. La sfida tra i due giocatori è la seconda in programma dalle 19.30, dopo Griekspoor-Ruusuvuori, ed avrà il compito di chiudere il programma dell’ATP 500 di Rotterdam. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sinner e Raonic, secondo match dalle 19.30, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!