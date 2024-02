Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Kvitfjell 2024: orari, tv, streaming. Tocca alle donne in Norvegia

Dopo il fine settimana “di riposo” per le cancellazioni delle due gare in Val di Fassa, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte dalla Norvegia e precisamente da Kvitfjell, in quello che è l’ultimo fine settimana dedicato alle prove veloci prima delle finali di Saalbach. In programma ci sono una discesa ed un superG e Lara Gut-Behrami ha l’occasione per allungare ulteriormente in classifica generale su Mikaela Shiffrin, visto che l’americana rientrerà poi la prossima settimana ad Are.

Le donne sono tornate a gareggiare a Kvitfjell lo scorso anno dopo una pausa di vent’anni ed è stato un quasi dominio austriaco con le vittorie di Cornelia Huetter (tra le principali favorite anche stavolta) e Nina Ortlieb. Un successo anche per la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, che vorrà certamente ripetersi.

In casa Italia i fari sono tutti puntati su Federica Brignone, visto che quello di domenica è un superG fondamentale per la valdostana, che è praticamente obbligata a vincere per ribaltare completamente la situazione in classifica, vista anche la cancellazione delle gare in Val di Fassa. Attenzione poi anche ad una ritrovata Marta Bassino, che può essere protagonista su entrambi i giorni dopo i fasti di Crans Montana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Kvitfjell, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO KVITFJELL

Sabato 2 Marzo

Ore 11.00 Discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Domenica 3 Marzo

Ore 11.00 SuperG femminile Kvitfjell (Norvegia)

COPPA DEL MONDO KVITFJELL 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FOTO: LaPresse