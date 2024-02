F1, GP Bahrain 2024: programma, orari, tv, streaming. Si comincia di giovedì, gara al sabato!

Dopo tre mesi di letargo, mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Mondiale 2024 di Formula Uno, che verrà inaugurato dal Gran Premio del Bahrain in programma sabato 2 marzo. Il circuito di Sakhir ospiterà dunque l’opening della stagione per il quarto anno consecutivo, anche se con un’importante novità a livello di calendario.

Eccezionalmente il round del Bahrain si svilupperà infatti dal giovedì (con le prime prove libere) al sabato (con in mezzo le qualifiche di venerdì), a causa dell’anticipo di un giorno del successivo GP in Arabia Saudita per l’avvio del Ramadan la sera di domenica 10 marzo. A Jeddah si scenderà in pista già giovedì 7 marzo con le prove libere, quindi si è optato per riprogrammare anche il weekend precedente a Sakhir in modo da concedere ai team il tempo necessario per effettuare il trasferimento al Golfo Persico al Mar Rosso.

Tutte le sessioni del Gran Premio del Bahrain 2024 di F1 verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere qualifiche e gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024

Giovedì 29 febbraio

Ore 12.30 Prove libere 1 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Prove libere 2 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Venerdì 1° marzo

Ore 13.30 Prove libere 3 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Qualifiche a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 2 marzo

Ore 16.00 Gara a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche venerdì alle 22.00 e la gara sabato alle 21.30 (palinsesto ancora da confermare).