Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Aspen 2024: orari, tv, streaming. In programma 2 giganti e 1 slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per il proprio rush finale. Il comparto maschile rimarrà al di là dell’Oceano Atlantico e si sposterà dalla California fino ad Aspen per andare a completare la seconda trasferta nordamericana della stagione. Nella località del Colorado vedremo un altro weekend dedicato alle prove tecniche.

Quale sarà il programma? Venerdì 1 marzo si inizierà con il primo gigante, che sarà replicato nella giornata successiva di sabato 2 marzo. Il sipario calerà poi con lo slalom di domenica 3 marzo. In poche parole, 300 punti in palio totali che potrebbero andare a decidere le Coppe di specialità.

Quella generale e quella di gigante sono già ampiamente nelle mani di Marco Odermatt, mentre quella di slalom vede Manuel Feller al comando, pronto a mettere le mani sulla Coppa. In casa Italia gli azzurri proveranno, finalmente, a piazzare il guizzo giusto, in una annata nella quale le soddisfazioni sono state davvero pochissime nelle prove tecniche.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Venerdì 1 marzo

Ore 18.00 prima manche gigante maschile #1 Aspen

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile #1 Aspen

Sabato 2 marzo

Ore 18.00 prima manche gigante maschile #2 Aspen

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile #2 Aspen

Domenica 3 marzo

Ore 17.00 prima manche slalom maschile Aspen

Ore 20.00 seconda manche slalom maschile Aspen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210) e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport