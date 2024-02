Salto con gli sci: alla Slovenia la gara Super Team (ridotta) di Oberstdorf. Italia ottava

Va in scena in forma ridotta, con due sole serie invece di quattro, la gara Super Team di Oberstdorf sul trampolino di volo HS235 (Heini-Klopfer-Skiflugschanze). A vincere è la Slovenia, rappresentata da Domen Prevc e Timi Zajc, i quali incassano il punteggio di 884.5. Sempre oltre i 220 metri i due protagonisti, con la punta dei 233.5 di Zajc nella seconda serie.

Seconda a 861.3 è la Norvegia (Johann Andre Forfang e Kristoffer Eriksen Sundal). Di fatto, con Forfang migliore di giornata (234.5 e 228.5 metri per lui, con annesso miglior punteggi di 231.5 realizzato nella seconda serie), è Sundal l’anello debole che fa volare via la Slovenia. Deve accontentarsi del terzo posto a 855.7 l’Austria (Stefan Kraft e Michael Hayboeck). Il primo vola a 233 metri nella prima serie, il secondo a 235 nella seconda, ma a relegarli alla piazza d’onore sono gli altri due alti, quelli che rimangono sotto i 220 metri.

A completare la top5 ci sono rispettivamente Giappone (Ren Nikaido e Ryoyu Kobayashi) e Polonia (Piotr Zyla e Aleksander Zniszczol), con i punteggi di 845.2 e 837.8. Sesto posto per la Germania con 828.5, nettamente più staccati gli USA, settimi a 777.1.

Ottava posizione per l’Italia, che schiera Giovanni Bresadola ed Alex Insam, andando a concludere a quota 774.9. In particolare, per Insam, la soddisfazione di tornare a saltare oltre i 220 metri (221 per l’esattezza: il suo primato è di 232.5). In top ten anche Finlandia (763.7) e Svizzera (707.5), chiudono la classifica Ucraina (667.4) e Francia (620.9).