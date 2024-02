Skeleton, la giovane Hallie Clarke è campionessa del mondo a Winterberg! Lontane le azzurre, Margaglio si ritira

La giovanissima Hallie Clarke (classe 2004) si è laureata campionessa del mondo di skeleton ai Mondiali 2024 in corso di svolgimento a Winterberg (Germania). Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara davvero emozionante e ricca di colpi di scena, con quattro manche di alto livello e distacchi ridottissimi tra le varie atlete che hanno reso tutto ancor più vibrante.

Il successo, come detto, è andato alla giovane canadese Hallie Clarke con il tempo complessivo di 3:51.27 (58.20, 58.97, 57.12 e 56.93). Medaglia d’argento per la belga Kim Meylemans (58.28, 58.98, 57.18 e 57.05) a 22 centesimi, mentre completa il podio a 26 la tedesca Hannah Neise (58.40, 58.83, 57.11 e 57.19), che era al comando prima dell’ultima discesa.

Quarta posizione per la britannica Tabitha Stoecker (58.25, 58.95, 57.30 e 57.05) a 28 centesimi, quinta per la tedesca Jacqueline Pfeifer (58.52, 58.81, 57.24 e 57.03) a 33, sesta quindi la britannica Amelia Coltman (58.32, 59.09, 57.18 e 57.03) a 35.

Settima posizione a soli 36 centesimi per la canadese Mirela Rahneva (58.34, 59.09, 57.23 e 56.97), ottava la statunitense Mystique Ro (58.42, 59.05, 57.21 e 56.97) a 38, mentre è nona a mezzo secondo l’olandese Kimberley Bos (58.18, 59.35, 57.21 e 57.03), con la tedesca Susanne Kreher (58.61, 58.70, 57.62 e 57.48) campionessa uscente, a 1.14. Alle sue spalle la canadese Jane Channell (58.91, 58.47, 57.82 e 57.52) a 1.45, quindi l’austriaca Janine Flock (58.56, 59.29, 57.61 e 57.29) a 1.48.

Lontane le italiane. Chiude 15a Alessia Crippa (59.67, 58.80, 58.13 e 57.89) a 3.22 dalla vetta, quindi è 20a Alessandra Fumagalli (59.69, 59.15, 58.73 e 58.31) a 4.61. Valentina Margaglio, invece, non ha preso il via alla quarta manche per un infortunio dopo aver fatto segnare i seguenti crono: 58.91, 58.71 e 57.90.