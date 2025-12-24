Tuffi, i convocati dell’Italia in collegiale a Roma dopo le feste di Natale: via al nuovo corso, Pellacani e Santoro negli USA

Si gettano le basi in vista di quel che sarà. Un progetto di cambiamento e di aggiornamento quello della Nazionale italiana di tuffi, nel percorso che porterà alle Olimpiadi Estive di Los Angeles 2028. Sotto la guida del Direttore tecnico, Oscar Bertone, la compagine tricolore pensa al domani, avendo ben chiaro il percorso da seguire.

Un gruppo di atleti che, rispetto alla stagione scorsa, non vedrà la presenza di Matteo Santoro che ha raggiunto negli USA, alla University di Miami, Chiara Pellacani (Chiara, tra l’altro, laureatasi in Florida lo scorso 11 dicembre in psicologia), Sarah Jodoin di Maria che si allena in Canada e di Elena Bertocchi che ha deciso di ritirarsi dopo i Mondiali di Singapore.

Spazio quindi ai giovani, in riferimento al campione del mondo juniores dalla piattaforma Simone Conte, alla trampolinista Giorgia De Sanctis e a una ritrovata Irene Pesce che sembra essere riuscita a mettersi alle spalle un periodo travagliato, causato da tanti problemi fisici. Per questo, si pianifica il tutto per il clou della prossima annata, ovvero gli Europei di Parigi (Francia), in programma dal 30 luglio al 6 agosto. Rassegna continentale preceduta dal 48° Bolzano Diving Meeting, previsto 25 giorni prima della competizione europea e ultimo test prima dell’impegno in terra francese.

Dopo la pausa per le feste di Natale, dunque, riprenderà la preparazione della squadra che sarà in collegiale al centro di preparazione olimpica “G. Onesti” dal 2 al 6 gennaio. Sono dodici i convocati dal direttore tecnico Bertone. Di seguito l’elenco:

CONVOCATI ITALIA TUFFI IN COLLEGIALE

Stefano Belotti (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Davide Barberi (Carlo Dibiasi), Simone Conte (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Matteo Cafiero (Fiamme Oro/CC Milano), Giorgia De Sanctis e Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Valerio Mosca (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Matilde Marzetti (Carabinieri/CC Aniene), Irene Pesce (MR Sport F.lli Marconi), Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene) e Raffaele Pelligra (MR Sport F.lli Marconi).