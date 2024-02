CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto in vasca lunga all’Aspire Dome di Doha in Qatar. Si chiude all’insegna delle emozioni la prima grande manifestazione di un anno, il 2024, dove non mancheranno certo gli appuntamenti per il grande nuoto internazionale, con il clou a luglio quando si disputeranno i Giochi olimpici a Parigi. Ancora una volta la squadra italiana si è già confermata fra le grandi protagoniste di una kermesse iridata snobbata da molti big del nuoto mondiale, che non vogliono distogliere la loro attenzione dalla preparazione olimpica. Nonostante questo a Doha diversi campioni sono in acqua e si sta assistendo ad un bello spettacolo da seguire molto attentamente.

L’Italia va a caccia del record di podi ad un Campionato del Mondo. L’ultima giornata spesso ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia e anche a Doha ci sono le condizioni per un gran finale. In mattinata gli azzurri cercheranno di rimpinguare il numero di finalisti del pomeriggio con alcune carte molto interessanti ma c’è di più: l’Italia finora ha qualificato per Parigi tutte le staffette fin qui disputate, occorre l’ultimo sforzo con le due miste. Se quella maschile non dovrebbe avere grossi problemi, non sarà facile per quella femminile. Si parte con i 400 misti maschili e tra i grandi favoriti c’è proprio Alberto Razzetti, molto cresciuto in questa specialità, anche se i problemi a dorso palesati nei 200 misti potrebbero creargli non pochi problemi. I due giapponesi, Seto e Honda, oltre allo statunitense Foster, uno degli uomini più in forma del Mondiale, sono i rivali più accreditati dell’azzurro che cercherà di giocarsi qualcosa di importante al termine di un Mondiale dove non si è certo risparmiato.

Nei 400 misti donne c’è Sara Franceschi al via. La condizione non è ottimale e la speranza è che in una settimana abbia ritrovato la giusta brillantezza per puntare alla finale che già sarebbe un passo avanti importante. Kate Douglass, dopo la vittoria a Fukuoka, emerge come favorita. Yu Yiting della Cina, con un tempo record ai Giochi Asiatici, è un’altra contendente forte, mentre nuotatrici come Sydney Pickrem e Anastasia Gorbenko si sono distinte con tempi sotto i 2:10. Le europee come Marrit Steenbergen e Charlotte Bonnett, insieme alla britannica Abbie Wood, cercano di competere per un posto in finale.

Qualificazione olimpica, ma anche alla finale, ampiamente alla portata dell’Italia nella 4×100 mista maschile. L’incognita farfalla dove si potrebbe utilizzare Burdisso, chiamato però a fare meglio del 52″15 di Sansone nella gara individuale di Doha. Gli altri componenti della staffetta (Lamberti, Martinenghi, Miressi) stanno bene e cercheranno di dare il massimo. Compito durissimo, invece, per la staffetta 4×100 mista donne che rischia davvero di stare fuori dai Giochi Olimpici. Servirà una bella frazione di Pilato per sollevare le sorti di una squadra che, alla luce dei risultati fin qui ottenuto dai vari singoli, dovrà fare gara ad inseguire nelle prime due frazioni per poi cercare di rimontare con una rana e uno stile libero di qualità.

Si comincia alle 7.30 con le batterie e si prosegue alle 17.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali.