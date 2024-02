A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi: programma 18 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 18 febbraio, ottava e ultima giornata di gare dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) assisteremo a un day-8 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia si vorrà rimpinguare il medagliere, che attualmente per la specialità tra le corsie prevede 2 ori, 5 argenti, 2 bronzi, vale a dire 9 podi e record di Budapest 2022 eguagliato.

Nelle batterie del mattino Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 misti e le due staffette miste terranno alto il vessillo italico, con le due prove a squadre importanti per rientrare nel novero delle qualificate non solo alla Finale, ma anche alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel pomeriggio Benedetta Pilato e Michele Lamberti sono già nell’atto conclusivo e la pugliese tenterà il colpo nei 50 rana per regalarsi un’altra medaglia mondiale. Non sarà facile, ma Benny ci proverà. Si spera che anche dai ragazzi impegnati in batteria ci possa essere un grande apporto.

L’ottava e ultima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, per quanto riguarda le batterie, e su Rai 2 HD per le finali; in streaming su RaiPlay per batterie, semifinali e Finali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-8.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024 OGGI

Domenica 18 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 400 misti uomini

7:50 400 misti donne

8:09 4×100 mista uomini

8:25 4×100 mista donne

Finali (orari italiani)

17:02 50 dorso uomini

17:09 50 rana donne

17:16 1500 stile libero uomini

17:46 50 stile libero donne

18:01 400 misti uomini

18:19 400 misti donne

18:37 4×100 mista uomini

18:55 4×100 mista donne

AZZURRI IN GARA

Domenica 18 febbraio (orari italiani)

Batterie

7:32 400 misti uomini (Alberto Razetti)

7:50 400 misti donne (Sara Franceschi)

8:09 4×100 mista uomini (Italia)

8:25 4×100 mista donne (Italia)

Finali (orari italiani)

17:02 50 dorso uomini (Michele Lamberti)

17:09 50 rana donne (Benedetta Pilato)

17:16 1500 stile libero uomini

17:46 50 stile libero donne

18:01 400 misti uomini

18:19 400 misti donne

18:37 4×100 mista uomini

18:55 4×100 mista donne

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (batterie); Rai 2 HD (Finali)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport