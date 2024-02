Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 17 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Si stanno per esaurire i Mondiali di sport acquatici di scena a Doha. Quella di domani sarà la penultima giornata in cui si ci darà battaglia, tra nuoto in corsia e pallanuoto. Con quest’ultima che si giocherà una medaglia importante.

Un ottimo cammino per la squadra di Sandro Campagna, spintasi fino alla finale iridata. Dopo aver battuto Grecia e Spagna, arriva la Croazia per giocarsi il metallo più pregiato: appuntamento alle 15.30 italiane per tornare sul tetto del mondo a distanza di cinque anni dall’ultima volta.

Nel nuoto in corsia invece occhio in mattinata a Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio, a caccia della qualificazione alla finale dei 1500 metri. Andando (quasi) sulla mezza distanza femminile, Simona Quadarella andrà a caccia della doppietta.

La sedicesima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e finali pallanuoto) e da Rai2 (sessione pomeridiana nuoto); in streaming su RaiPlay e Rai Play 3 (finali pallanuoto) OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO 2024, IL PROGRAMMA DEL 17 FEBBRAIO

7.32 Nuoto – batterie 50 sl donne

7.57 Nuoto – batterie 50 dorso uomini

8.00 Pallanuoto uomini – Montenegro-Ungheria (finale 7° posto)

8.08 Nuoto – batterie 50 rana donne (Anita Bottazzo)

8.19 Nuoto – batterie 4×100 sl mista (Italia)

8.37 Nuoto – batterie 1500 sl uomini (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

9.30 Pallanuoto uomini – Spagna-Francia(finale 3° posto)

14.00 Pallanuoto uomini – Grecia-Serbia (finale 5°posto)

15.30 Pallanuoto uomini – Italia-Croazia (finale 1° posto)

17.02 Nuoto – finale 50 farfalla donne

17.09 Nuoto – finale 50 sl uomini (ev. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)

17.16 Nuoto – finale 200 dorso donne

17.25 Nuoto – semifinali 50 rana donne

17.42 Nuoto – finale 100 farfalla uomini (ev. Gianmarco Sansone)

17.50 Nuoto – semifinali 50 sl donne

18.06 Nuoto – semifinali 50 dorso uomini

18.23 Nuoto – finale 800 sl donne (Simona Quadarella)

18.45 Nuoto – finale 4×100 sl mista

PROGRAMMA NUOTO MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e pallanuoto); Rai 2 (sessione pomeridiana nuoto)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport