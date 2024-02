LIVE F1, GP Bahrain 2024 in DIRETTA: inizia il Mondiale a Sakhir, attesa per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir si inizia a fare sul serio. Dopo la tre-giorni di test pre-stagionali della scorsa settimana, ora non si scherza più ed i piloti inizieranno a girare nel primo weekend di gara dell’anno.

La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 12.30 italiane (le ore 14.30 locali) con i primi 60 minuti di lavoro in pista, mentre la seconda (in notturna) scatterà alle ore 16.00, per completare le prime due ore a disposizione di team e piloti. Sarà importante capire subito se le prove libere confermeranno, o meno, quanto visto nei test per renderci conto se qualcuno ha espresso il proprio valore oppure ha preferito nascondersi.

Tutto sembra portare verso un nuovo monologo di Max Verstappen con la sua Red Bull, con la speranza che gli inseguitori possano avvicinarsi in maniera maggiore rispetto ad un 2023 nel quale letteralmente non hanno avuto la minima chance. Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren o Racing Bulls. Chi sarà la vettura più vicina al campione del mondo olandese? Inizieremo a scoprirlo sin da oggi.

La FP1 del Gran Premio del Bahrain scatterà alle ore 12.30, la seconda alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Sakhir. Buon divertimento!