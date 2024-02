F1, GP Bahrain 2024: risultati e classifica FP1. Ricciardo a sorpresa in testa, Verstappen e Leclerc nascosti

Inizia ufficialmente la stagione di Formula 1 con la prima sessione di prove libere del GP del Bahrain a Sakhir. Una stagione che comincia dalla stessa location degli scorsi anni e dalla pista che ha visto protagonisti i piloti la scorsa settimana e laddove hanno messo a punto gli ultimi dettagli in vista di questa annata.

In testa nella prima sessione di prove libere c’è a sorpresa Daniel Ricciardo con gomma soft davanti alle McLaren di Norris e Piastri, in un turno che è stato utile a tanti per provare il long run e nel quale non ci sono stati tanti time attack. Ciò che è emerso è che i distacchi non sono particolarmente alti fra le vetture: una differenza di mescola può fare la differenza sulla prestazione.

Una Ferrari che non si è esposta particolarmente: ottava posizione per Charles Leclerc con gomma media e undicesima per Carlos Sainz, entrambi piuttosto vicino a Max Verstappen a parità di mescola. Ancora non abbiamo definiti i valori, che saranno più chiari dalle qualifiche di domani.

CLASSIFICA FP1 GP BAHRAIN 2024

1 Daniel RICCIARDO RB 1:32.869 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.032 4

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.244 3

4 Yuki TSUNODA RB+0.314 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.324 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.369 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.382 3

8 Charles LECLERC Ferrari+0.399 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.433 5

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.485 5

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.516 5

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.544 5

13 Alexander ALBON Williams+0.714 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.999 3

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.054 5

16 Logan SARGEANT Williams+1.344 3

17 Esteban OCON Alpine+1.938 4

18 Pierre GASLY Alpine+2.275 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.608 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+5.069 4