F1, tutte le classifiche e i tempi delle prove libere in Bahrain: risultati FP1 e FP2

Calato il sipario sulla prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il calendario del week end è anticipato di un giorno, così come accadrà la settimana successiva in Arabia Saudita. Una scelta, quella degli organizzatori del Circus, fatta per rispettare l’inizio del Ramadan, che coinciderà proprio con la seconda domenica di marzo.

Sul circuito di Sakhir piloti e team, dunque, hanno testato gli assetti in configurazione da qualifica e da gara per comprendere i comportamenti delle monoposto in relazione alle diverse regolazioni. FP2 che si è disputata in condizioni molto diverse rispetto alla FP1 e più significativa, in quanto qualifiche e GP si terranno in un orario simile.

Le squadre erano consapevoli di affrontare un tracciato contraddistinto da un asfalto molto abrasivo e su cui trazione e stabilità in frenata sono fattori che hanno un peso molto importante sulla prestazione, tanto sul giro secco quanto sulla lunga distanza. Il degrado termico dei pneumatici, in questo contesto, sarà significativo e potrà essere decisivo sul livello del riscontro in gara, mentre l’usura è piuttosto contenuta.

Vero è che nel corso del day-1 questo fattore ha inciso meno per temperature insolitamente fresche, che probabilmente hanno anche sorpreso i tecnici nella messa a punto delle vetture. Di seguito, dunque, i riscontri delle due sessioni di prove libere andate in scena:

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

1 Daniel RICCIARDO RB 1:32.869 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.032 4

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.244 3

4 Yuki TSUNODA RB+0.314 3

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.324 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.369 4

7 George RUSSELL Mercedes+0.382 3

8 Charles LECLERC Ferrari+0.399 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.433 5

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.485 5

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.516 5

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.544 5

13 Alexander ALBON Williams+0.714 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.999 3

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.054 5

16 Logan SARGEANT Williams+1.344 3

17 Esteban OCON Alpine+1.938 4

18 Pierre GASLY Alpine+2.275 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.608 3

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+5.069 4

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:30.374 4

2 George RUSSELL Mercedes+0.206 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.286 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.395 4

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.410 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.477 3

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.510 2

8 Lance STROLL Aston Martin+0.517 2

9 Charles LECLERC Ferrari+0.739 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.741 4

11 Alexander ALBON Williams+0.959 4

12 Daniel RICCIARDO RB+1.142 3

13 Logan SARGEANT Williams+1.341 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.390 3

15 Yuki TSUNODA RB+1.507 3

16 Pierre GASLY Alpine+1.577 2

17 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.627 3

18 Esteban OCON Alpine+1.653 2

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.674 5

20 Lando NORRIS McLaren+2.234 3