F1, Lewis Hamilton: “È uno shock vederci così in alto, ma la Red Bull è superiore sul passo”

Dopo una pre-season in sordina e senza grandi acuti, la Mercedes ha cominciato con il piede giusto il Mondiale 2024 di Formula Uno piazzando una sorprendente doppietta nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Sulla pista di Sakhir il miglior tempo di giornata è stato ottenuto da Lewis Hamilton in 1’30″374 davanti al compagno di squadra George Russell e all’Aston Martin di Fernando Alonso.

Solo sesto a quasi mezzo secondo il campione iridato in carica Max Verstappen con una Red Bull abbastanza opaca nel time-attack (probabilmente anche per un approccio più conservativo sulle mappature del motore) ma convincente nella simulazione di passo gara. Il “Re Nero”, autore a sua volta di un buon long-run, si è detto stupito della prestazioni odierne della W15.

“È uno shock vederci così in alto, ma per ora va bene così. Non facciamo però un passo più lungo della gamba, teniamo la testa bassa e lavoriamo sull’assetto. Penso che il nostro ritmo nel long-run non sia affatto vicino a quello della Red Bull, ma saremo magari più vicini sul giro secco. Credo che saremo in lotta“, dichiara il sette volte campione del mondo ai microfoni di Sky.

Sul possibile vero livello della Mercedes in vista delle qualifiche di domani: “È un po’ presto per dirlo, ma siamo più o meno lì con Ferrari, Aston Martin e McLaren. Non so esattamente in che posizione saremo rispetto a loro, però saremo vicini ed in battaglia. Se Max sarà davanti, penso che però magari andrà via come ha fatto negli ultimi anni“.