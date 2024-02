Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, domenica 4 febbraio: nella terza giornata spazio a nuoto di fondo, pallanuoto, tuffi e nuoto artistico. Verranno assegnati altri quattro titoli della rassegna: nei tuffi verranno distribuite le medaglie nel sincro misto dal trampolino 3 metri maschile, nel nuoto di fondo nella 10 km maschile e nel nuoto artistico nel duo misto tecnico e nella routine acrobatica a squadre miste.

Diversi azzurri saranno in gara nella giornata odierna. Per quanto concerne il nuoto artistico, Susanna Pedotti sarà impegnata nei preliminari del solo libero donne e, in coppia con Giorgio Minisini, nella finale del doppio misto tecnico, mentre la squadra mista italiana sarà in gara nella finale della routine acrobatica. Esordio per il Setterosa contro la Gran Bretagna nel Girone D del torneo di pallanuoto femminile.

Per quel che riguarda i tuffi, affronteranno la finale del trampolino sincro da 3 metri uomini Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, mentre nella piattaforma 10 metri femminile disputeranno i preliminari Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria. Nel nuoto di fondo al via nella 10 km maschile Domenico Acerenza e Dario Verani.

La terza giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici, in programma a Doha (Qatar), oggi, domenica 4 febbraio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD (Setterosa in differita alle 15.45), Rai 2 HD per la finale delle 18.00 di nuoto artistico, in diretta streaming su Rai Play, Rai Play 3 per la finale delle 12.00 di nuoto artistico e Recast TV, mentre OA Sport vi offrirà le dirette live testuali di tutte le gare.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Domenica 4 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile: Gruppo A, Kazakistan-Brasile

07.30 Nuoto artistico: solo libero femminile – Preliminari (Susanna Pedotti)

08.02 Tuffi: piattaforma femminile – Preliminari (Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria)

08.30 Nuoto di fondo: 10 km maschile (Domenico Acerenza, Dario Verani)

08.30 Pallanuoto femminile: Gruppo B, Cina-Spagna

10.00 Pallanuoto femminile: Gruppo B, Grecia-Francia

11.30 Pallanuoto femminile: Gruppo C, Australia-Singapore

12.00 Nuoto artistico: routine acrobatica a squadre miste – Finale (Italia)

13.00 Pallanuoto femminile: Gruppo C, Ungheria-Nuova Zelanda

13.32 Tuffi: sincro trampolino 3 metri maschile – Finale (Giovanni Tocci / Lorenzo Marsaglia)

14.30 Pallanuoto femminile: Gruppo D, Gran Bretagna-Italia

16.45 Pallanuoto femminile: Gruppo A, Stati Uniti-Paesi Bassi

18.00 Nuoto artistico: duo misto tecnico – Finale (Giorgio Minisini e Susanna Pedotti)

18.30 Pallanuoto femminile: Gruppo D, Sudafrica-Canada

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (Setterosa in differita alle 15.45), Rai 2 HD per la finale delle 18.00 di nuoto artistico.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play 3 per la finale delle 12.00 di nuoto artistico, Recast TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.