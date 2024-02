Calendario Mondiali ciclocross 2024 oggi: orari 2 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Inizia la rassegna mondiale: i Mondiali di ciclocross prendono il via nella giornata odierna a Tàbor (Repubblica Ceca) per una tre giorni intensa e ricca di gare ed emozioni, con gli azzurri che cercheranno di raccogliere medaglie.

Si comincerà con la staffetta mista a squadre, con l’Italia che schiererà Elisa Ferri come junior femminile, Valentina Corvi per le under 23, Sara Casasola per le élite, Stefano Viezzi per gli juniores, Filippo Agostinacchio per gli under 23 e Filippo Fontana per gli élite. Non prenderà parte a questa prova l’Olanda, quindi per la vittoria la favorita sarà la Gran Bretagna, ma gli azzurri proveranno a dire la loro per il podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi venerdì 2 febbraio ai Mondiali 2024 di ciclocross. Le gare non saranno prodotte televisivamente, ma sarà disponibile la diretta streaming su Rai Play 2 e noi vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI CICLOCROSS 2024 OGGI

12.35 Mixed team relay – diretta streaming su Rai Play 2

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2024 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista



Diretta streaming:Rai Play 2 (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLOCROSS 2024

12.35 Mixed team relay – Italia: Elisa Ferri, Valentina Corvi, Sara Casasola, Stefano Viezzi, Filippo Agostinacchio e Filippo Fontana

