A che ora Cobolli-Coric oggi: programma ATP Montpellier, dove vederla in tv e streaming

Nei quarti di finale dell’ATP 250 Open Sud de France 2024 di tennis, in corso a Montpellier, in Francia, l’azzurro Flavio Cobolli affronterà il croato Borna Coric, numero 4 del tabellone: la sfida è in programma oggi, venerdì 2 febbraio.

La sfida si giocherà sul Court Patrice Dominguez e sarà la quinta dalle 12.30, ma con il quarto incontro che si disputerà comunque non prima delle 19.00: sarà il primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, mentre nelle due sfide del 2022 a livello Challenger giunse una vittoria per parte.

La diretta tv di Cobolli-Coric dell’ATP Montpellier 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport 251, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto concerne la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-CORIC ATP MONTPELLIER 2024

Venerdì 2 febbraio – Court Patrice Dominguez

Dalle 12.30

Albano Olivetti/Sam Weissborn (Francia/Austria, 4) – Robin Haase/Petr Nouza (Paesi Bassi/Repubblica Ceca)

Non prima delle 14.30

Alexander Shevchenko (Kazakistan, 6) – Alexander Bublik (Kazakistan, 2)

Non prima delle 16.00

Harold Mayot (Francia, WC) – Felix Auger-Aliassime (Canada, 3)

Non prima delle 19.00

Holger Rune (Danimarca, 1) – Michael Mmoh (Stati Uniti)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Borna Coric (Croazia, 4) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Foto: Antoine Ludger – Open Sud de France