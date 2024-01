Zheng-Sabalenka oggi, Finale femminile Australian Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Qinwen Zheng contro Aryna Sabalenka, Cina contro Bielorussia, futuro contro presente. Si può declinare in tanti modi la finale femminile degli Australian Open 2024. Sono tanti i temi storici che si possono affrontare all’interno di tale confronto, anche se non necessariamente rivolto alle due protagoniste.

Nell’ultimo decennio, infatti, sono state due le loro connazionali spesso in vista a Melbourne. Prima, in quota bielorussa, Victoria Azarenka, con i successi del 2012 e 2013 che l’avevano quasi eletta a proprietaria di un feudo sulla Rod Laver Arena, poi, sul fronte cinese, Na Li, che da Azarenka aveva perso la finale 2013. Fu sua l’edizione 2014, dopo che anche nel 2011 aveva ceduto all’ultimo atto. All’atto pratico, è Cina contro Bielorussia per la seconda volta, a 11 anni di distanza. Favorita Sabalenka, per una combinazione di percorso dominante e valore della semifinale, mentre Zheng non ha nulla da perdere. Vero, ha avuto un tabellone senza top 50 sul cammino, ma la propria fortuna se l’è costruita.

La finale femminile degli Australian Open 2024 tra Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka si giocherà questa mattina a partire dalle ore 9:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1. La diretta streaming sarà assicurata da eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO FINALE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2024 OGGI

Sabato 27 gennaio

ROD LAVER ARENA

Sessione diurna dalle ore 2:00

Jamrichova (SVK) [1]-Jones (AUS) [6] – finale junior femminile

Kumstat (CZE)-Sakamoto (JPN) [4] – finale junior maschile

Sessione serale dalle ore 9:30

Zheng (CHN) [12]-Sabalenka [2] – finale singolare femminile

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA)-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [2] – finale doppio maschile

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN

