WTA Linz 2024, Cocciaretto domina il derby azzurro con Stefanini

Elisabetta Cocciaretto stacca il biglietto per il secondo turno del WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista marchigiana ha sconfitto nettamente Lucrezia Stefanini in un derby azzurro a senso unico. Infatti la numero 60 della classifica mondiale si è imposta con il punteggio di 6-2 6-0 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

Una partita dove sono fioccate le palle break. Cocciaretto ne ha concesse nove, mentre sono addirittura dodici quelle di Stefanini, che non è mai riuscita a tenere il serviizo per tutta la partita, vincendo appena il 34% dei punti quando ha servito la prima.

Match subito in discesa per Cocciaretto, che ha strappato il servizio alla connazionale nel primo e nel terzo game, portandosi sul 3-0. Stefanini riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco, ma in quello successivo perde nuovamente il servizio. Il copione si ripete anche tra sesto e settimo game, con Cocciaretto che sale 5-2 e poi chiude sul 6-2.

Il secondo set è un monologo di Cocciaretto. La marchigiana trova subito il break e poi difende una palla per l’immediato controbreak. La numero 60 del mondo toglie ancora la battuta a Stefanini e si porta sul 3-0, volando poi a chiudere agevolmente sul 6-0.

Nel prossimo turno per Cocciaretto ci potrebbe anche essere un nuovo derby azzurro. Infatti la nativa di Ancona se la vedrà con la vincente del match tra Sara Errani e la russa Anastasia Potapova.

